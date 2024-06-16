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Канада оголосила про виділення $15 млн на повернення з РФ українських дітей

16 червня, 2024 неділя
14:55
Світ прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

У неділю, 16 червня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення 15 млн доларів додаткового фінансування на повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії

Зміст

Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

На початку промови Трюдо нагадав, що цими вихідними більшість країн святкують День батька, наголосивши, що в Україні не кожен батько зможе відзначати його з дітьми. 

"Ми нещодавно бачили звіти про те, що українські діти в списках російських сайтів на усиновлення. Їх змушують забувати їхню українську ідентичність.Ми всі знаємо про наслідки позбавлення дітей їхньої мови, сімей, культури, ідентичності. Це форма колоніалізму, яку світ не може проігнорувати", - наголосив він.

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Очільник канадського уряду зазначив, що 16 червня співочолював групу з повернення українських дітей до сімей, за підсумками якої Канада прийняла рішення про виділення 15 млн доларів додаткового фінансування на повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

"Українські діти належать своїм спільнотам, школам та дитячим майданчикам. Це фінансування також зможе допомогти тим, хто пережив воєнні злочини", - додав він.

Окремо Трюдо закликав міжнародну спільноту "продовжити надсилати меседжі сильної солідарності з Україною" й наголосив на важливості дотримання гуманітарного права та статуту ООН.

"Як батько, я сподіваюсь, що ми всі зможемо прийти до справедливого та сталого миру, щоб українські діти та сім'ї могли святкувати день батька разом", - підсумував він.

  • У неділю, 16 червня, у швейцарському місті Бюргеншток стартував другий день Глобального саміту миру. Переговори будуть зосереджені на продовольчій безпеці, уникненні ядерної катастрофи та поверненні депортованих дітей.

Теги:
Україна
Росія
Канада
Війна з Росією
Джастін Трюдо
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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