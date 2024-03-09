Канада та Швеція відновлюють фінансування Палестинського агентства ООН

У п'ятницю, 8 березня Канада оголосила, що відновить фінансування допомоги агентства ООН у справах палестинців (БАПОР) після того, як організація розпочала розслідування звинувачень у причетності деяких співробітників БАПОР до нападу на Ізраїль, передає CNN.

"Сьогодні Ахмед Хуссен, міністр міжнародного розвитку, оголосив, що Канада скасовує тимчасове призупинення фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт", - йдеться в заяві канадського уряду.

За словами уряду, він "схвалює незалежну перевірку діяльності БАПОР, яка наразі триває", оскільки ООН запровадила кілька важливих процесів для розгляду звинувачень.

Джульєтта Тума, директор зі зв'язків з громадськістю БАПОР, привітала рішення Канади та закликала інші країни, які призупинили фінансування, переглянути своє рішення.

Згодом до відновлення фінансування БАПОР долучилась і Швеція, передає The Times of Iasrael.

У Швеції заявили, що відновлюють допомогу агентству ООН для палестинців з початковою виплатою 20 мільйонів доларів після отримання запевнень щодо додаткових перевірок його витрат і персоналу.

"Уряд виділив 400 мільйонів крон БАПОР на 2024 рік. Сьогоднішнє рішення стосується першого платежу в розмірі 200 мільйонів крон", - йдеться в заяві уряду Швеції.