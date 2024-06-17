Канада виділяє понад $38 млн на підтримку України: частину коштів спрямують на відновлення енергетики
У неділю, 16 червня, Канада оголосила про виділення $38,1 мільйона на підтримку України, близько $14,5 мільйона з яких підуть на відновлення української енергосистеми
Про це йдеться на сайті премʼєр-міністра Джастіна Трюдо.
Зазначається, що ще понад $10 мільйонів спрямують на підтримку молоді з груп ризику та реінтеграцію викрадених Росією дітей, покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів, підвищення обізнаності родин та суспільства про процес пошуку зниклих безвісти, а також на підтримку чоловіків, що пережили сексуальне насильство в умовах війни, у тому числі військовополонених.
Крім того, аби допомогти Україні відновитися, Канада виділить $11,2 мільйона на підтримку Міжнародного валютного фонду, щоб Україна отримала технічну допомогу та навчання, необхідні для економічних реформ і вступу до Європейського Союзу. Також ці гроші підуть на розмінування української території.
Ще $1,4 мільйона Канада виділить на безпечну та надійну роботу ядерних установок в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
"Канада та наші міжнародні партнери єдині у підтримці справедливого та тривалого миру для України. Українцям, які й надалі міцно стоять на захисті своєї Батьківщини, знайте, що ми підтримуватимемо вас до перемоги". - наголоси канадський прем'єр.
- Також напередодні Трюдо оголосив про виділення 15 млн доларів додаткового фінансування на повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.
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