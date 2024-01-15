Канада відправила Офісу президента України проєкт угоди про "безпекові запевнення", - посолка Цмоць

Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтерв’ю "Європейській правді".

За її словами, копію проєкту угоди канадська сторона надіслала заступникові керівника ОПУ Ігорю Жовкві 12 січня, минулої п’ятниці, щоб "розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між країнами".

Цмоць підкреслила, що Оттава наголошує на тому, що це має бути не «безпекові гарантії», а угода про «безпекові запевнення - security assurances». Проте у даному терміні посол не вбачає проблем.

Вона також додала, що такий підхід є спільним для країн-членів "Групи семи", а ухвалення подібної безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо у вересні 2023 року під час візиту українського президента Володимира Зеленського заявив, що "Канада прагне покласти на папір свої зобов'язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому", нагадала посол.