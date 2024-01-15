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Канада відправила Офісу президента України проєкт угоди про "безпекові запевнення", - посолка Цмоць

15 січня, 2024 понедiлок
22:16
Світ Канада, світ, Наталка Цмоць

Канада надіслала в Офіс президента України проєкт угоди про безпекову співпрацю, а саме "безпекові запевнення - security assurances", які мають погодити за кілька тижнів

Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтерв’ю "Європейській правді".

За її словами, копію проєкту угоди канадська сторона надіслала заступникові керівника ОПУ Ігорю Жовкві 12 січня, минулої п’ятниці, щоб "розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між країнами".

Цмоць підкреслила, що Оттава наголошує на тому, що це має бути не «безпекові гарантії», а угода про «безпекові запевнення - security assurances». Проте у даному терміні посол не вбачає проблем.

Вона також додала, що такий підхід є спільним для країн-членів "Групи семи", а ухвалення подібної безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо у вересні 2023 року під час візиту українського президента Володимира Зеленського заявив, що "Канада прагне покласти на папір свої зобов'язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому", нагадала посол.

  • У п'ятницю, 12 січня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду.

Україна
Канада
Війна з Росією
гарантії безпеки
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