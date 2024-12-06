Канада заборонила у своїй країні використання 324 видів зброї: її планують передати Україні

Про це інформує Associated Press.

Згідно з повідомленням, цей крок є продовженням заборони, яку Канада запровадила у травні 2020 року, коли було заборонено 1500 марок і моделей вогнепальної зброї, а до листопада цього року їх кількість зросла до понад 2000 через виявлення нових типів.

"Це означає, що ця зброя більше не може бути використана", – зазначив Леблан.

Окрім цього, міністр оборони Білл Блер зазначив, що українська влада висловила зацікавленість у деяких типах зброї для військових потреб.

"Кожна допомога, яку ми можемо запропонувати українцям, - це крок до їхньої перемоги", – додав він.

Федеральний уряд також співпрацює з провінціями та поліцією над планом викупу забороненої зброї у приватних власників. Попри те, що масові стрілянини в Канаді трапляються рідко, ці заходи оголошені на фоні 35-ї річниці трагічних подій у Політехнічній школі в Монреалі, де в 1989 році були вбиті 14 жінок.

Лідер опозиційної консервативної партії П'єр Пуатьє розкритикував дії уряду, назвавши їх "трюком" уряду прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який атакує "ліцензованих і законослухняних мисливців і спортивних стрільців".