Україна та Канада підписали меморандум про активізацію двосторонньої торгівлі та бізнес-контактів
Міністерство закордонних справ України та Канадсько-українська торгівельна палата підписали спільний меморандум, завдяки якому український експорт отримає більше можливостей у Канаді
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що церемонія підписання відбулася під час Конференції із відбудови України, що пройшла у Торонто. Документ підписали посол України в Канаді Юлія Ковалів та президент Канадсько-української торгівельної палати Зенон Потічний.
Як пояснили у посольстві України в Канаді, меморандум спрямований на активізацію двосторонньої торгівлі та бізнес-контактів між Україною та Канадою, надання взаємної підтримки економічним та інвестиційним заходам, а також активніше використання цифрової платформи економічної дипломатії МЗС України NAZOVNI для просування інтересів українського бізнесу на ринку Канади.
Довідка. NAZOVNI - це інноваційний сервіс, створений для глобалізації українського бізнесу. Платформа допомагає українським підприємцям знаходити партнерів за кордоном, просувати товари та послуги на нові ринки за підтримки українських дипломатичних установ.
- У жовтні Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах. Кошти вже надійшли до державного бюджету.
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