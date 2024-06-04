Канада запровадила санкції проти політиків часів Януковича, у списку - Азаров, Пшонка й Табачник
Канада наклала економічні санкції проти низки українських експолітиків та посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. У перелік потрапили зокрема експрем'єр-міністр Микола Азаров, колишній генпрокурор Віктор Пшонка й ексміністр освіти й науки Дмитро Табачник
Про це йдеться на сайті канадського уряду.
Зазначається, на думку влади Канади, ситуація в Україні - "серйозне порушення" міжнародного миру й безпеки. Вона стала причиною міжнародної кризи.
Тому держава запровадила економічні санкції проти колишніх політиків та посадовців України, які працювали під час президентства Януковича: Миколи Азарова, Олексія Азарова, Раїса Богатирьова, Андрія Клюєва, Сергія Курченка, Віктора Пшонки, Артема Пшонки, Дмитра Табачника, Олександра Якименка й Віталія Захарченка.
- 4 лютого 2023 року голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія оприлюднив список з 5 зрадників, яких позбавили українського громадянства. Серед них Андрій Клюєв, Дмитро Табачник, Олександр Клименко, Віталій Захарченко та Олександр Якименко.
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