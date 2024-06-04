Канада запровадила санкції проти політиків часів Януковича, у списку - Азаров, Пшонка й Табачник

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Зазначається, на думку влади Канади, ситуація в Україні - "серйозне порушення" міжнародного миру й безпеки. Вона стала причиною міжнародної кризи.

Тому держава запровадила економічні санкції проти колишніх політиків та посадовців України, які працювали під час президентства Януковича: Миколи Азарова, Олексія Азарова, Раїса Богатирьова, Андрія Клюєва, Сергія Курченка, Віктора Пшонки, Артема Пшонки, Дмитра Табачника, Олександра Якименка й Віталія Захарченка.