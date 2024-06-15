Канадський корабель прибув на Кубу слідом за кораблями ВМС РФ та підводним човном США
У порт Гавани прибув патрульний корабель ВМС Канади: це відбулось через кілька годин після того, як США оголосили, що до їхньої військово-морської бази на Кубі пришвартувався підводний човен
Про це інформує Reuters.
Вказано, що канадський патрульний корабель "Маргарет Брук" розпочав маневри для заходу в гавань Гавани 14 червня. Канадське об'єднане оперативне командування назвало це "портовим візитом ... на знак визнання давніх двосторонніх відносин між Канадою і Кубою".
Неназваний канадський дипломат заявив, що прибуття корабля - це "рутинна процедура". Він додав, що це "не пов'язано з присутністю російських кораблів".
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За кілька годин до цього Південне командування США заявило, що їхній швидкохідний підводний човен "Хелена" прибув з плановим портовим візитом до бухти Гуантанамо, військово-морської бази США на краю острова, приблизно за 850 км на південний схід від Гавани.
- 7 червня стало відомо, що Російська Федерація відправила свої військові кораблі на Кубу для проведення навчань.
- 12 червня російські військово-морські кораблі увійшли в порт Гавани. У США й Кубі запевняють, що такий маневр не має воєнної мети. Водночас 13 червня Штати відправили на Кубу підводний човен.
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