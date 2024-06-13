Рекламна ціль: капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко пояснив, про що свідчить візит російських військових кораблів у порт Гавани
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко вважає, що візит російських військових кораблів у порт Гавани був для того, щоб нагадати про колишні перемоги
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Візит російського військового-морського флоту має геополітичне значення. З Кубою пов'язано багато загострень між СРСР та США. Куба має гарне розташування, вона близько до США. У 1961 році була серйозна перевага Радянського Союзу, коли він приховано розташував ядерні ракети. Зараз цієї переваги немає тому, що ракету можна запустити з будь-якого куточка світу", зауважив Риженко.
За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗС, візит російських військових кораблів у порт Гавани був для того, щоб надихнути колишніми перемогами.
"Показати, що в них це є. Тому що не дуже багато кораблів в океанській зоні. "Адмірал Горшков" - це єдиний корабель такого класу. Це есмінець, який був побудований за останні 30 років у РФ. Усі інші були невеликі кораблі. Тобто це була рекламна ціль", - додав Риженко.
- 7 червня стало відомо, що Російська Федерація відправила свої військові кораблі на Кубу для проведення навчань. Вони мають прибути до Гавани наступного тижня. Сполучені Штати стежать за ситуацією.
- 12 червня російські військово-морські кораблі увійшли в порт Гавани, столиці Куби. У США й Кубі запевняють, що такий маневр не має воєнної мети.
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