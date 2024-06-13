Рекламна ціль: капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко пояснив, про що свідчить візит російських військових кораблів у порт Гавани

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Візит російського військового-морського флоту має геополітичне значення. З Кубою пов'язано багато загострень між СРСР та США. Куба має гарне розташування, вона близько до США. У 1961 році була серйозна перевага Радянського Союзу, коли він приховано розташував ядерні ракети. Зараз цієї переваги немає тому, що ракету можна запустити з будь-якого куточка світу", зауважив Риженко.

За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗС, візит російських військових кораблів у порт Гавани був для того, щоб надихнути колишніми перемогами.

"Показати, що в них це є. Тому що не дуже багато кораблів в океанській зоні. "Адмірал Горшков" - це єдиний корабель такого класу. Це есмінець, який був побудований за останні 30 років у РФ. Усі інші були невеликі кораблі. Тобто це була рекламна ціль", - додав Риженко.

7 червня стало відомо, що Російська Федерація відправила свої військові кораблі на Кубу для проведення навчань. Вони мають прибути до Гавани наступного тижня. Сполучені Штати стежать за ситуацією.

12 червня російські військово-морські кораблі увійшли в порт Гавани, столиці Куби. У США й Кубі запевняють, що такий маневр не має воєнної мети.







