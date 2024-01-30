Кандидати на пост президента Фінляндії розповіли, чи відповіли б на вітальний дзвінок Путіна
Колишній фінський прем’єр-міністр Олександр Стубб та ексглава МЗС Пекка Гаавісто, які змагаються за посаду президента Фінляндії розповіли, чи відповіли б на дзвінок очільника РФ Володимира Путіна з вітанням щодо перемоги у виборах
Про це інформує фінський мовник YLE, цитуючи слова кандидатів в ефірі програми A-Studio.
Ексглава МЗС Пекка Гаавісто зазначив, що відповів би на дзвінок Володимира Путіна, якби він зателефонував з привітанням з обранням.
"Коли дзвонить глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в президентському палаці. Я б відповідав і приймав привітання. Але я б не мав політичної предметної дискусії без координації з найближчими союзниками", - сказав він.
Водночас колишній фінський прем’єр-міністр Олександр Стубб вважає інакше. На його думку, таку розмову Росія змогла б використати на користь своєї пропаганди.
"Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду, а Фінляндію - як пішака. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією", - відповів Стубб.
- 28 січня у Фінляндії відбулися перші після вступу країни в Північноатлантичний альянс вибори президента. У другий тур вийшли колишній прем’єр-міністр і кандидат від "Коаліційної партії" Олександр Стубб та ексглава МЗС Пекка Гаавісто. Обидва кандидати підтримують Україну, виступають за розширення співпраці з НАТО і США, а також пропонують подальші обмеження проти Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.7 Купівля 37.7Продаж 38.34
- EUR Купівля 41Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе