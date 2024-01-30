Кандидати на пост президента Фінляндії розповіли, чи відповіли б на вітальний дзвінок Путіна

Про це інформує фінський мовник YLE, цитуючи слова кандидатів в ефірі програми A-Studio.

Ексглава МЗС Пекка Гаавісто зазначив, що відповів би на дзвінок Володимира Путіна, якби він зателефонував з привітанням з обранням.

"Коли дзвонить глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в президентському палаці. Я б відповідав і приймав привітання. Але я б не мав політичної предметної дискусії без координації з найближчими союзниками", - сказав він.

Водночас колишній фінський прем’єр-міністр Олександр Стубб вважає інакше. На його думку, таку розмову Росія змогла б використати на користь своєї пропаганди.

"Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду, а Фінляндію - як пішака. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією", - відповів Стубб.