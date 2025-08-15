Келлог не буде присутнім на саміті з Путіним в Алясці через позицію РФ, - CNN

Про це інформує CNN.

Як зазначив високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, Келлог, колишній генерал, який був головним посередником адміністрації Трампа у відносинах з Україною, сприймається російською стороною як прихильний до України, що нібито могло б зробити його присутність на зустрічі "контрпродуктивною".

Чиновники адміністрації Трампа стверджують, що це не є серйозною проблемою. За їхніми словами, Келлог вже поділився всією зібраною інформацією з президентом Трампом та держсекретарем Марком Рубіо.

Один із чиновників також зазначив, що Рубіо також не вважається "м'яким" щодо Росії, з огляду на його попередні заяви, в яких він називав Путіна військовим злочинцем.

Проте європейські партнери висловили занепокоєння з приводу відсутності Келлога. Один європейський чиновник заявив, що Келлог "сподівався бути там, і він повинен бути там", підкресливши, що його глибокі знання є важливою втратою. За словами співрозмовника видання, саме Келлог найкраще розуміє, на які поступки може піти Україна в рамках потенційної угоди.