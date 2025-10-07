ХАМАС шукає способи залишитися в Газі, щоб зберегти вплив, - політичний оглядач Поліщук
ХАМАС намагається зберегти свій вплив у секторі Газа, шукаючи можливості залишитися в регіоні навіть у напівнелегальному статусі. Організація готова поступитися важким озброєнням, але зберегти стрілецьку зброю
Про це в ефірі Еспресо сказав історик, політичний оглядач з Ізраїлю Вадим Поліщук.
"Наразі ХАМАС затягує час та шукає будь-який спосіб, щоб залишитися в секторі Газа і мати там вплив, можливо у складі якихось структур, можливо у напівнелегальному становищі. Але щоб залишити якнайбільше збройних можливостей", - зазначив Поліщук.
За словами політичного оглядача, наразі ХАМАС торгується, мовляв, ми віддамо важке озброєння, але залишимо собі стрілецьку зброю. Але Ізраїль розуміє, що якщо у якихось представників ХАМАСу, які залишаться в секторі Газа, залишиться стрілецька зброя, то вони будуть там владою. І потроху оговтаються і знову почнуть захоплювати вплив.
"І знову повториться те саме, що й було, бо ХАМАС починав свою діяльність як некомерційна благодійна організація. Вони займалися соціальними питаннями. А потім наростили свій вплив, виграли на виборах і всіх інших конкурентів знищили фізично", - додав Поліщук.
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримала наказ припинити наступальні операції в місті Газа. Це рішення ухвалено на тлі активних зусиль президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни з ХАМАС.
