ХАМАС відправляє до Каїру делегацію для отримання оновленої інформації про мирні переговори
ХАМАС заявив, що в суботу, 24 серпня, його делегація вирушить до Каїру, щоб отримати інформацію про хід переговорів, спрямованих на досягнення перемир'я в Газі
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно із заявою речника ХАМАСу Іззата Ар-Рішка, команда на чолі з високопосадовцем Халілем Аль-Хайя вирушає до Каїру у відповідь "на запрошення посередників у Єгипті та Катарі".
Крім того, він підтвердив готовність ХАМАС виконати умови, узгоджені в липні, на основі декларації президента США Джо Байдена і резолюції Ради Безпеки ООН.
Водночас Ар-Рішк зазначив, що ХАМАС "закликає чинити тиск на окупацію", аби зобов'язати її виконувати узгоджені умови.
Як зазначили у виданні, зазвичай ХАМАС не бере безпосередньої участі в переговорах.
Наразі в Каїрі обговорюється пропозиція, підтримана США, Єгиптом і Катаром, яка передбачає поетапне припинення бойових дій, звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, звільнення багатьох палестинців, які перебувають в ізраїльських в'язницях, і виведення ізраїльських військ з сектора Гази.
- У п'ятницю, 16 червня, США представили пропозицію щодо перемир'я в Газі, яка сигналізує про значний прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС.
- 19 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авіва, щоб просунути угоду про припинення вогню в Газі. Він зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
- Згодом Блінкен заявив, що Ізраїль схвалив пропозицію щодо перемир'я, запропоновану США. Наступним надати свою згоду має ХАМАС.
- Під час перемовин про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС у Каїрі було досягнуто прогресу щодо подолання розбіжностей між сторонами. Переглянуту пропозицію Єгипет передасть угрупованню.
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