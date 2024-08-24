ХАМАС відправляє до Каїру делегацію для отримання оновленої інформації про мирні переговори

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою речника ХАМАСу Іззата Ар-Рішка, команда на чолі з високопосадовцем Халілем Аль-Хайя вирушає до Каїру у відповідь "на запрошення посередників у Єгипті та Катарі".

Крім того, він підтвердив готовність ХАМАС виконати умови, узгоджені в липні, на основі декларації президента США Джо Байдена і резолюції Ради Безпеки ООН.

Водночас Ар-Рішк зазначив, що ХАМАС "закликає чинити тиск на окупацію", аби зобов'язати її виконувати узгоджені умови.

Як зазначили у виданні, зазвичай ХАМАС не бере безпосередньої участі в переговорах.

Наразі в Каїрі обговорюється пропозиція, підтримана США, Єгиптом і Катаром, яка передбачає поетапне припинення бойових дій, звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, звільнення багатьох палестинців, які перебувають в ізраїльських в'язницях, і виведення ізраїльських військ з сектора Гази.