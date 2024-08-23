Переговори про перемир'я в Газі: Єгипет передасть ХАМАСу переглянуту в Каїрі пропозицію

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією видання, ізраїльська переговорна група високого рівня повернулася з "конструктивних" переговорів з ХАМАС в Каїрі ввечері 22 серпня.

Як стверджує джерело, під час останнього раунду переговорів було досягнуто прогресу у вирішенні питання прикордонного переходу Рафах, який був закритий після того, як Ізраїль окупував палестинську частину кордону між Газою і Єгиптом у травні.

Згодом Єгипет передасть змінені розділи, що стосуються перетину кордону, а також домовленості щодо коридору Філадельфії, буферної зони, яка відокремлює Єгипет від Ізраїлю і Сектору Газа. Джерело також повідомило, що Каїр відмовлявся прийняти пропозицію США, представлену держсекретарем Ентоні Блінкеном в Досі минулого тижня, аж до вчорашніх переговорів.

Згідно з повідомленням, американські та єгипетські переговірники наразі працюють майже цілодобово, щоб залучити ХАМАС до участі в наступному раунді непрямих переговорів, який, ймовірно, відбудеться в неділю.