Переговори про перемир'я в Газі: Єгипет передасть ХАМАСу переглянуту в Каїрі пропозицію
Під час перемовин про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС у Каїрі було досягнуто прогресу щодо подолання розбіжностей між сторонами. Переглянуту пропозицію Єгипет передать угрупуванню
Про це повідомляє The Times of Israel.
За інформацією видання, ізраїльська переговорна група високого рівня повернулася з "конструктивних" переговорів з ХАМАС в Каїрі ввечері 22 серпня.
Як стверджує джерело, під час останнього раунду переговорів було досягнуто прогресу у вирішенні питання прикордонного переходу Рафах, який був закритий після того, як Ізраїль окупував палестинську частину кордону між Газою і Єгиптом у травні.
Згодом Єгипет передасть змінені розділи, що стосуються перетину кордону, а також домовленості щодо коридору Філадельфії, буферної зони, яка відокремлює Єгипет від Ізраїлю і Сектору Газа. Джерело також повідомило, що Каїр відмовлявся прийняти пропозицію США, представлену держсекретарем Ентоні Блінкеном в Досі минулого тижня, аж до вчорашніх переговорів.
Згідно з повідомленням, американські та єгипетські переговірники наразі працюють майже цілодобово, щоб залучити ХАМАС до участі в наступному раунді непрямих переговорів, який, ймовірно, відбудеться в неділю.
- У п'ятницю, 16 червня, США представили пропозицію щодо перемир'я в Газі, яка сигналізує про значний прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС.
- 19 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авів, щоб просунути угоду про припинення вогню в Газі. Він зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
- Згодом Блінкен заявив, що Ізраїль схвалив пропозицію щодо перемир'я, запропоновану США. Наступним надати свою згоду має ХАМАС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе