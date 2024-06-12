Хейт, масові маніпуляції й використання "больових точок": медійниця Гадзинська про те, як сьогодні діє роспропаганда

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Щодо розвитку російської пропаганди Гадзинська сказала: "Мені здається, вони ще до початку повномасштабного вторгнення еволюціонували, про це йдеться і в численних звітах, в тому числі в одному зі звітів Держдепартаменту США за 2020 рік в якому йдеться, що їхня тактика по всьому світі плюс-мінус однакова. Суть в тому, щоб максимально розпорошити зусилля, максимально використовувати місцевих діячів, місцевих активістів, місцевих маргіналів, максимально використовувати місцеві гострі больові точки".

Медійниця наголосила, що в Україні нещодавно такою темою стала мобілізації. Тому ворог почав активно тиснути на неї, аби розбити суспільство, сіяти хаос, паніку та розбрат.

"До речі, коли опублікували це дослідження, спершу виступили двоє американських фігурантів, які поширювали відверто проросійські тези, називали українців нацистами й нас врешті теж, вони почали маргіналізувати результати цього дослідження і сказати, що ми створили "розстрільний список американців - ворогів України", але, по-перше, ми не називали нікого ворогами України; по-друге, вони називали це "розстрільним списком", а по-третє, окрім списку там ще було величезне дослідження, яке ці всі хейтери просто не прочитали. Вони всі почали поширювати, що це українська НГО, яка фінансується Сполученими Штатами Америки й за гроші отримані від США мочать американських громадян", - пояснила заступниця головного редактора Texty.org.ua.

Надалі ця теза поширилася у Twitter, там були сотні тисяч репостів та образливих повідомлень на адресу текстів: "Просто була ця теза, цих два "факти" - це не факти, це такі маніпуляції за якими нічого не стоїть і вони просто багаторазово репостяться і всім в коментарях пишуть непристойні якісь речі й образи".

Що передувало

Журналісти Texty.org.ua склали список американських політиків, медійників, аналітиків, експертів та організацій, які активно виступають проти надання військової допомоги Україні. До списку увійшли 392 особи та 77 організацій.

За твердженням журналістів, понад половина фігурантів цього списку належить до руху правих сил. Це переважно політики трампівського крила Республіканської партії.

Приблизно кожен восьмий фігурант цієї бази — представник руху лівих сил. Це переважно антивоєнні активісти та партії лівого спрямування.

Решта противників допомоги Україні не асоціюють себе з певними ідеологічними платформами. Це переважно представники медіа та аналітичних центрів, які виступають проти втручання США у справи інших країн.

Синім кольором позначені особи, червоним — організації