"Хезболла" призначила нового ватажка після знищення Хасана Насралли, - ЗМІ

Про це повідомляє Al-Arabia.

У виданні зазначили, що таке рішення було прийняте після загибелі попереднього генерального секретаря "Хезболли" Хасана Насралли в результаті ізраїльського удару по штабу угруповання.

Ад-Дін, який до призначення обіймав посаду голови виконавчої ради "Хезболли", був кандидатом у наступники Насралли ще з 2008 року.

Він є двоюрідним братом покійного лідера та має тісні зв'язки з Іраном: його син одружений на дочці генерала Касема Сулеймані, колишнього командувача елітного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс".

Крім того, ад-Дін був одним із засновників "Хезболли" у 1982 році.