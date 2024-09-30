"Хезболла" призначила нового ватажка після знищення Хасана Насралли, - ЗМІ
Ісламістське угруповання "Хезболла" призначило Хашима Сафі ад-Діна своїм новим лідером після Хасана Насралли
Про це повідомляє Al-Arabia.
У виданні зазначили, що таке рішення було прийняте після загибелі попереднього генерального секретаря "Хезболли" Хасана Насралли в результаті ізраїльського удару по штабу угруповання.
Ад-Дін, який до призначення обіймав посаду голови виконавчої ради "Хезболли", був кандидатом у наступники Насралли ще з 2008 року.
Він є двоюрідним братом покійного лідера та має тісні зв'язки з Іраном: його син одружений на дочці генерала Касема Сулеймані, колишнього командувача елітного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс".
Крім того, ад-Дін був одним із засновників "Хезболли" у 1982 році.
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У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС ударили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом з Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
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