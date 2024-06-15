Хорватія не підтримає мир, який передбачає відмову від територій, - прем’єр Пленкович
Хорватія підтримає лише такі перемовини, які не вимагатимуть від України капітуляції та відмови від своїх територій
Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.
Коментуючи заяву Володимир Путіна про "мирний варіант урегулювання конфлікту" Пленкович зазначив, що "Хорватія ніколи не підтримає мир, у якому жертва повинна капітулювати та здати свої території".
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"Справжній мир повинен передбачати негайне припинення вогню, сильну міжнародну участь, яка ґрунтуватиметься на попередньому досвіді, і залучення персоналій високо рівня, яким довіряють обидві сторони", - додав прем'єр-міністр.
Він наголосив, що країни мають підтримати план миру Володимира Зеленського, щоб досягнути "справедливого миру та українського майбутньому в тому, що стосується її територій, та в тому, що стосується її цінностей".
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення про припинення вогню, без офіційних перемовин, приведе до замороженого конфлікту та буде небезпечним для України та Європи загалом.
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