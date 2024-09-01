Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування
У суботу, 31 серпня, Хорватія оголосила про передачу Україні роботизованої системи розмінування DOK-ING MV-4
Про це пише Укрінформ.
Зазначаться, що відповідний сертифікат передали представникам української сторони віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич та керівники компанії-виробника просто на подіумі міжнародної конференції Globsec Forum, яка проходить у Празі.
Анушич зазначив, що процес розмінування України потребуватиме багато часу та багато грошей.
"Розмінування - величезне завдання, і міжнародна підтримка тут дуже потрібна. Україна не одна, ми будемо працювати разом стільки, скільки треба", - підкреслив хорватський міністр.
Анушич також оголосив результати донорської конференції, яка пройшла в 2023 році в Загребі. На ній, за його словами, було зібрано майже пів мільярда доларів.
Як додав представник хорватського уряду, це додасть до успіху відновлення, адже гуманітарне розмінування є передумовою відбудови, розвитку економіки та повернення людей у свої домівки.
Довідка. DOC-ING виробляє роботизовані системи з розмінування на дистанційному контролі. З початку російської війни вона передала різним структурам в Україні вже 42 такі системи, за допомогою яких було очищено майже 12 млн кв. м території, знешкоджено понад 5600 мін та інших вибухонебезпечних речовин без жертв із боку персоналу. Підготовлено досі понад 150 фахівців з управління системами. Компанія незабаром відкриває свій офіс в Україні.
- 16 липня держдеп США передав Державній спеціальній службі транспорту України (ДССТ) обладнання для розмінування на суму 5,8 мільйона доларів.
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