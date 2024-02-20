"Хто наважується кинути виклик маленькому маніяку в Києві, стає мішенню": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 20 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 20 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 лютого іноземні ЗМІ запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Будь-хто, хто наважується кинути виклик маленькому маніяку в Києві, стає мішенню. Журналісти, політичні партії, навіть його власний народ і генерали живуть у страху. Тепер під загрозою опинилися польські фермери, які побоюються, що Україна заполонить їхні ринки", - ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.
Маніпуляція: Ілон Маск на своїй сторінці у X написав: "Мирна угода мала бути укладена ще рік тому. З того часу тисячі хлопців загинули ні за що, а позиція України слабшає з кожним днем".
Маніпуляція: "Для українців і тих, хто використовує Україну як проксі в цій війні проти Росії, справи йдуть дуже погано. Я не можу уявити, що може бути гірше. Немає більше українських солдатів. Немає більше артилерійських снарядів. Зброя, яка у них є, здебільшого неефективна", - заявив колишній офіцер розвідки США Реймонд Макговерн.
- Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
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