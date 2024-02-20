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"Хто наважується кинути виклик маленькому маніяку в Києві, стає мішенню": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 20 лютого

20 лютого, 2024 вiвторок
16:38
Світ Росія продовжує продукувати фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 20 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 лютого іноземні ЗМІ запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Будь-хто, хто наважується кинути виклик маленькому маніяку в Києві, стає мішенню. Журналісти, політичні партії, навіть його власний народ і генерали живуть у страху. Тепер під загрозою опинилися польські фермери, які побоюються, що Україна заполонить їхні ринки", - ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.

Маніпуляція: Ілон Маск на своїй сторінці у X написав: "Мирна угода мала бути укладена ще рік тому. З того часу тисячі хлопців загинули ні за що, а позиція України слабшає з кожним днем".

Маніпуляція: "Для українців і тих, хто використовує Україну як проксі в цій війні проти Росії, справи йдуть дуже погано. Я не можу уявити, що може бути гірше. Немає більше українських солдатів. Немає більше артилерійських снарядів. Зброя, яка у них є, здебільшого неефективна", - заявив колишній офіцер розвідки США Реймонд Макговерн.

  • Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
Теги:
Україна
Росія
Польща
військові
ЗСУ
Війна з Росією
фермери
фейк
Ілон Маск
США
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Блокування кордону
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