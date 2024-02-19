Хусити заявили про збиття американського безпілотника та ураження британського судна
Під час останнього нападу на комерційні судна єменські хусити збили американський безпілотник і пошкодили британське вантажне судно під прапором Белізу
Про це повідомляє Politico.
Підтримуване Іраном угруповання заявило, що в Аденській затоці влучило в британське вантажне судно Rubymar.
"Судно зазнало катастрофічних пошкоджень і повністю зупинилося, - заявив речник хуситів Ях'я Саре'е. - У результаті значних пошкоджень, яких зазнав корабель, він зараз під загрозою потенційного затоплення в Аденській затоці".
Британське агентство морських торгових операцій зазначило, що судно було пошкоджено вибухом "в безпосередній близькості від судна". За інформацією агентства, екіпаж покинув судно і перебуває в безпеці.
Згідно з повідомленням приватної охоронної фірми Ambrey, вантажне судно під прапором Белізу, яким керує Ліван, прямувало через Баб-ель-Мандебську протоку до Болгарії після виходу з ОАЕ.
Хусити заявили, що вони також збили американський безпілотник MQ-9 Reaper поблизу єменського портового міста Ель-Худейда.
- У неділю, 18 лютого, Центральне командування збройних сил США повідомило про 5 ударів по цілях хуситів у Ємені з метою самооборони.
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