Кібератака порушила роботу низки європейських аеропортів: що відомо

Про це повідомляє Associated Press.

У Брюссельському аеропорту заявили, що реєстрація та посадка на рейси були можливі лише в ручному режимі, а інцидент мав "значний вплив" на розклад польотів.

"У п'ятницю ввечері, 19 вересня, сталася кібератака на постачальника послуг для систем реєстрації та посадки, яка зачепила кілька європейських аеропортів, включаючи аеропорт Брюсселя", - йдеться в повідомленні летовища.

Представники берлінського аеропорту Бранденбург повідомили, що через атаку на постачальника систем обслуговування пасажирів, оператори аеропорту відключили з’єднання з його системами.

Лондонський аеропорт Гітроу, найбільш завантажений в Європі, повідомив, що "технічна проблема" вплинула на роботу постачальника систем реєстрації та посадки.

"Collins Aerospace, яка пропонує системи реєстрації та посадки для кількох авіакомпаній у багатьох аеропортах світу, наразі стикнулася з технічною проблемою, яка може спричинити затримки для пасажирів, що вилітають", - йдеться у заяві Гітроу.

Аеропорти порадили мандрівникам перевіряти статус своїх рейсів.

Що відомо про Collins Aerospace?

Collins Aerospace була заснована у 2018 році. Це американська компанія, яка займається технологіями для авіації та оборонної промисловості, і є дочірнім підприємством RTX Corp., раніше відомої як Raytheon Technologies.

Система компанії не пропонує прямої реєстрації пасажирів, але забезпечує технологію, яка дає змогу мандрівникам самостійно проходити реєстрацію, друкувати посадкові талони та багажні бірки, а також здавати свій багаж на терміналі самообслуговування.