Неподалік аеропорту Оттави розбився невеликий літак з трьома пасажирами на борту

Про це повідомляє CBC News.

Інцидент стався увечері четверга, 31 липня, близько 18:00 за місцевим часом.

Повідомляється, що чоловіка і жінку вдалося витягти з літака та доставити до лікарні з травмами, але у стабільному стані.

Речник Служби швидкої допомоги Марк Антуан Дешам повідомив, що рятувальним службам довелося докласти значних зусиль, щоб врятувати цих двох людей з літака.

Третя людина залишалася в літаку, і на момент заяви її стан ще не вдалося підтвердити, додав він.

Рада з безпеки на транспорті Канади (TSB) повідомила, що направила на місце події двох слідчих. Встановлено, що аварії зазнав літак моделі Grumman AA-5A, зареєстрований на приватну особу.

Також на місце виїжджала пожежна служба аеропорту Оттави. Згідно з інформацією Адміністрації міжнародного аеропорту Оттави, робота летовища не була порушена.

Про інцидент у службу 911 повідомив місцевий житель Пабло Колес. Він зателефонував одразу після того, як почув гучний удар і побоявся, що літак врізався в будинок сусіда.

Вибігши на вулицю, він побачив, що літак застряг у деревах і лінії електропередачі.

За його словами, на місці аварії стався великий витік бензину. Пожежна служба заявила, що працює над зменшенням наслідків розливу пального в річку Рідо після аварії.