Неподалік аеропорту Оттави розбився невеликий літак з трьома пасажирами на борту
У столиці Канади Оттаві, неподалік міського аеропорту, зазнав аварії малий літак із трьома людьми на борту
Про це повідомляє CBC News.
Інцидент стався увечері четверга, 31 липня, близько 18:00 за місцевим часом.
Повідомляється, що чоловіка і жінку вдалося витягти з літака та доставити до лікарні з травмами, але у стабільному стані.
Речник Служби швидкої допомоги Марк Антуан Дешам повідомив, що рятувальним службам довелося докласти значних зусиль, щоб врятувати цих двох людей з літака.
Третя людина залишалася в літаку, і на момент заяви її стан ще не вдалося підтвердити, додав він.
Рада з безпеки на транспорті Канади (TSB) повідомила, що направила на місце події двох слідчих. Встановлено, що аварії зазнав літак моделі Grumman AA-5A, зареєстрований на приватну особу.
Також на місце виїжджала пожежна служба аеропорту Оттави. Згідно з інформацією Адміністрації міжнародного аеропорту Оттави, робота летовища не була порушена.
Про інцидент у службу 911 повідомив місцевий житель Пабло Колес. Він зателефонував одразу після того, як почув гучний удар і побоявся, що літак врізався в будинок сусіда.
Вибігши на вулицю, він побачив, що літак застряг у деревах і лінії електропередачі.
За його словами, на місці аварії стався великий витік бензину. Пожежна служба заявила, що працює над зменшенням наслідків розливу пального в річку Рідо після аварії.
- У Німеччині зазнав аварії гелікоптер EC135, на борту якого перебували військовослужбовці Бундесверу: двоє військових загинули, ще один вважається зниклим безвісти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.92
- EUR Купівля 47.42Продаж 48.18
- Актуальне
- Важливе