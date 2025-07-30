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У Німеччині розбився гелікоптер Бундесверу: загинули 2 військових

Ольга Бабишена
30 липня, 2025 середа
06:22
Світ Німеччина

У Німеччині зазнав аварії гелікоптер EC135, на борту якого перебували військовослужбовці Бундесверу: двоє військових загинули, ще один вважається зниклим безвісти

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Про це інформує Spiegel. 

Вказано, що гелікоптер розбився поблизу міста Грімма. На місце катастрофи прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. 

За його словами, з річки Мульде дістали тіла двох загиблих військовослужбовців Бундесверу. Ще один вважається зниклим безвісти. Військово-повітряні сили, які орендували вертоліт для навчання пілотів збройних сил Німеччини, продовжать пошуки зниклої людини. 

Пісторіус висловив співчуття родичам двох загиблих і пообіцяв з'ясувати обставини аварії.

За даними авіадиспетчерської служби, цивільний гелікоптер EC135, який військові використовували для навчання пілотів, зник з радарів між 10:00 і 10:30. Вже близько 12:00 його уламки виявили у річці. 

Міністерство оборони підтвердило, що гелікоптер здійснював навчальний політ. За інформацією збройних сил Німеччини, він виконував вправи з низького польоту. 

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Теги:
Новини
військові
Німеччина
авіакатастрофа
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