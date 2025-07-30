У Німеччині розбився гелікоптер Бундесверу: загинули 2 військових
У Німеччині зазнав аварії гелікоптер EC135, на борту якого перебували військовослужбовці Бундесверу: двоє військових загинули, ще один вважається зниклим безвісти
Про це інформує Spiegel.
Вказано, що гелікоптер розбився поблизу міста Грімма. На місце катастрофи прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За його словами, з річки Мульде дістали тіла двох загиблих військовослужбовців Бундесверу. Ще один вважається зниклим безвісти. Військово-повітряні сили, які орендували вертоліт для навчання пілотів збройних сил Німеччини, продовжать пошуки зниклої людини.
Пісторіус висловив співчуття родичам двох загиблих і пообіцяв з'ясувати обставини аварії.
За даними авіадиспетчерської служби, цивільний гелікоптер EC135, який військові використовували для навчання пілотів, зник з радарів між 10:00 і 10:30. Вже близько 12:00 його уламки виявили у річці.
Міністерство оборони підтвердило, що гелікоптер здійснював навчальний політ. За інформацією збройних сил Німеччини, він виконував вправи з низького польоту.
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