"Київ надасть допомогу, якщо Кишинів попросить": посол України про можливість ескалації ситуації у Придністров’ї
Україна надасть всю необхідну допомогу, якщо про це офіційно попросить влада Кишинева, у разі загострення конфлікту в невизнаному Придністров'ї
Про це заявив посол України в Кишиневі Марко Шевченко, пише Deschide.
За його словами, ця проблема є важливою для України, оскільки в регіоні знаходяться російські військові та діють спецслужби країни-агресора. Через це Київ тримає частину військ біля кордону з Молдовою.
Тому Україна готова надати необхідну допомогу, якщо Кишинів офіційно про це попросить: "Українські посадовці неодноразово публічно казали, що якщо з боку влади Республіки Молдова буде офіційний запит про підтримку чи допомогу - Україна точно надасть її. У який спосіб і як швидко вона буде надана - це вже буде обговорюватися пізніше і це буде залежати від серйозності ситуації".
- 22 лютого стало відомо, що у невизнаному Придністров'ї готуються просити Путіна приєднати регіон до РФ. У Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". Так звані придністровські політики не приховують, що на з’їзді йтиметься про Росію.
- Українська розвідка вважає, що псевдодепутати окупованого Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до Путіна щодо прийняття утворення до складу Росії.
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