Китай пригрозив "рішучими контрзаходами" у відповідь на продаж зброї США Тайваню
У неділю, 1 грудня, Китай розкритикував нещодавно схвалений США продаж зброї Тайваню та пообіцяв у відповідь на ці дії "рішучі контрзаходи"
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, про схвалення продажу зброї Тайваню США оголосили за кілька годин до того, як президент Тайваню Вільям Лай вирушив з візитом до трьох дипломатичних союзників острова в Тихоокеанському регіоні. Поїздка передбачає зупинки Лая на Гавайських островах і американській території Гуам.
У МЗС Китаю заявили, що продаж зброї острову надсилає "неправильний сигнал" силам, які виступають за незалежність Тайваню, а також підриває американсько-китайські відносини.
В окремій заяві міністерство наголосило, що Пекін виступає проти будь-якої офіційної взаємодії між США і Тайванем та "рішуче засуджує" Штати за організацію "транзитної зупинки" Лая.
- Нагадаємо, 30 листопада Державний департамент США схвалив продаж Тайваню запчастин для літаків F-16 та радарів вартістю майже 385 мільйонів доларів.
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