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Китай пригрозив "рішучими контрзаходами" у відповідь на продаж зброї США Тайваню

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
12:09
Світ Китай Тайвань

У неділю, 1 грудня, Китай розкритикував нещодавно схвалений США продаж зброї Тайваню та пообіцяв у відповідь на ці дії "рішучі контрзаходи"

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, про схвалення продажу зброї Тайваню США оголосили за кілька годин до того, як президент Тайваню Вільям Лай вирушив з візитом до трьох дипломатичних союзників острова в Тихоокеанському регіоні. Поїздка передбачає зупинки Лая на Гавайських островах і американській території Гуам.

У МЗС Китаю заявили, що продаж зброї острову надсилає "неправильний сигнал" силам, які виступають за незалежність Тайваню, а також підриває американсько-китайські відносини.

В окремій заяві міністерство наголосило, що Пекін виступає проти будь-якої офіційної взаємодії між США і Тайванем та "рішуче засуджує" Штати за організацію "транзитної зупинки" Лая.

  • Нагадаємо, 30 листопада Державний департамент США схвалив продаж Тайваню запчастин для літаків F-16 та радарів вартістю майже 385 мільйонів доларів.
Теги:
Новини
Китай
зброя
Тайвань
США
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