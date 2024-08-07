Китай пропонує Індонезії обʼєднати зусилля, аби "відновити переговори" між Україною та РФ

Про це він повідомив на переговорах із директором у справах Америки та Європи МЗС Індонезії Умаром Хаді, передає Укрінформ з посиланням на МЗС КНР.

"Зберігається ризик ескалації та розширення зони ведення бойових дій між Росією та Україною, і зараз дуже важливо, щоб усі сторони спільно сприяли деескалації та охолодженню ситуації", - сказав спецпредставник Китаю.

Лі додав, що раніше КНР і Бразилія оголосили свій "мирний план" із шести пунктів, який, за його словами, отримав позитивну реакцію міжнародної спільноти та може бути взятий за основу у врегулюванні війни.

"Індонезія високо оцінює позитивну роль консенсусу між Китаєм і Бразилією та готова співпрацювати з Китаєм і відповідними сторонами для спільного пошуку виходу з кризи", - зазначив Хаді.

Водночас китайська сторона наголосила на своїй готовності співпрацювати з Індонезією для "відновлення переговорів" між Києвом та Москвою.

"Китай готовий разом з Індонезією дотримуватися П’яти принципів мирного співіснування (проголошені в 1954 році: повага територіальної цілісності та суверенітету, ненапад, невтручання у внутрішні справи, рівність у відносинах і мирне співіснування – ред.), спільно працювати над створенням умов для якнайшвидшого відновлення прямого діалогу та переговорів між зацікавленими сторонами", - зауважив Лі.