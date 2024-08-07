Китай пропонує Індонезії обʼєднати зусилля, аби "відновити переговори" між Україною та РФ
Під час поїздки в Індонезію спецпредставник китайського уряду з питань Євразії Лі Хуей запропонував обʼєднати зусилля задля "відновлення мирного діалогу щодо української кризи"
Про це він повідомив на переговорах із директором у справах Америки та Європи МЗС Індонезії Умаром Хаді, передає Укрінформ з посиланням на МЗС КНР.
"Зберігається ризик ескалації та розширення зони ведення бойових дій між Росією та Україною, і зараз дуже важливо, щоб усі сторони спільно сприяли деескалації та охолодженню ситуації", - сказав спецпредставник Китаю.
Лі додав, що раніше КНР і Бразилія оголосили свій "мирний план" із шести пунктів, який, за його словами, отримав позитивну реакцію міжнародної спільноти та може бути взятий за основу у врегулюванні війни.
"Індонезія високо оцінює позитивну роль консенсусу між Китаєм і Бразилією та готова співпрацювати з Китаєм і відповідними сторонами для спільного пошуку виходу з кризи", - зазначив Хаді.
Водночас китайська сторона наголосила на своїй готовності співпрацювати з Індонезією для "відновлення переговорів" між Києвом та Москвою.
"Китай готовий разом з Індонезією дотримуватися П’яти принципів мирного співіснування (проголошені в 1954 році: повага територіальної цілісності та суверенітету, ненапад, невтручання у внутрішні справи, рівність у відносинах і мирне співіснування – ред.), спільно працювати над створенням умов для якнайшвидшого відновлення прямого діалогу та переговорів між зацікавленими сторонами", - зауважив Лі.
- 26 липня стало відомо, що Китай відправить спеціального представника уряду у справах Євразії Лі Хуея до країн Глобального Півдня для проведення "консультацій щодо України".
- 2 серпня МЗС Китаю заявило, що китайсько-бразильський план щодо "завершення війни в Україні" нібито отримав позитивну реакцію 110 світових країн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.85 Купівля 40.85Продаж 41.31
- EUR Купівля 44.54Продаж 45.22
- Актуальне
- Важливе