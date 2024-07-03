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Китай розробляє копію іранського безпілотника Shahed-136 для постачання в Росію, - Bloomberg

3 липня, 2024 середа
02:10
Світ БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Минулого року китайські та російські компанії провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника Shahed-136 і почали розробку та тестування версії цього року для підготовки до відправлення в Росію

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Про це повідомляє  Bloomberg з посиланням на анонімні коментарі офіційних осіб.

За словами джерел, китайські безпілотники в Україні ще не будуть використовуватися.

Водночас офіційні особи США заявили, що Китай стримує пряме постачання зброї та артилерії, що сигналізує про безпрецедентну ескалацію та майже напевно спричинить більш рішучі дії, наприклад, санкції.

Деякі країни вважають, що надання Росії безпілотних літальних апаратів для цілей нападу перетне межу летальної допомоги, сказали двоє офіційних осіб. Одне з джерел сказало, що за оцінками США, Китай зважує, чи варто надсилати повністю побудовані безпілотники, але тим часом надсилає "комплекти, які можна перетворити на ударні дрони". США досі не дійшли висновку, що Китай надсилає смертоносну допомогу Росії, сказав він, визнаючи, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію.

Китай не постачає зброю сторонам українського конфлікту і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, заявив речник посольства Китаю в США Лю Пенюй.

"Що стосується кризи в Україні, міжнародному співтовариству цілком зрозуміло, хто закликає до діалогу та прагне миру, а хто розпалює боротьбу та розпалює конфронтацію. Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити розпалювання боротьби та розпалювання конфронтації", — сказав Лю. 

Міністерства оборони та закордонних справ Росії не відповіли на запити про коментарі.

За словами чиновників, одне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія. Офіційні особи не ідентифікували безпілотник, який розробляється, але китайські оборонні вебсайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed-136.

У квітні Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва.

"Китай докладає всіх зусиль, будь-якої можливості, щоб стверджувати, що якимось чином він є нейтральним гравцем у цій війні в Україні, але насправді КНР надає довгий список компонентів подвійного призначення, таких як верстати та мікроелектроніка, які дозволяють Росія продовжить цю агресивну війну в Україні", – заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт телеканалу Bloomberg у вівторок.

Вона підкреслила, що усередині НАТО переконані, що "КНР більше не є нейтральним гравцем, і попередили Китай про ризик залишитися за спиною Росії в цій неспровокованій агресивній війні".

  • У понеділок, 24 червня, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні і заявив, що Китай шукатиме врегулювання "української кризи у власний спосіб".
Теги:
Економіка
Росія
Китай
зброя
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
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