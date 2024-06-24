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Війна з Росією: хроніка
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Китай готовий шукати політичне врегулювання "української кризи у власний спосіб", - Сі Цзіньпін

24 червня, 2024 понедiлок
20:40
Війна з Росією

У понеділок, 24 червня, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні і заявив, що Китай шукатиме врегулювання "української кризи у власний спосіб"

Зміст

Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

"Сторони також обмінялися думками щодо української кризи. Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю щодо української кризи полягає в сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню", - йдеться у заяві.

Сі Цзіньпін наголосив, що наразі необхідно докласти зусиль, щоб уникнути розширення та посилення конфліктів, деескалувати ситуацію та створити умови для мирних переговорів. За його словами, це в інтересах міжнародної спільноти, в тому числі Європи.

"Китай виступає проти того, щоб деякі люди використовували звичайну торгівлю між Китаєм і Росією для відвернення конфліктів і дискредитації Китаю. Китай заохочує та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи, і сприяє побудові збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи у свій спосіб", - сказав лідер КНР.

  • Німецький віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав Китай не обходити санкції Євросоюзу проти Росії щодо заборони постачання товарів подвійного значення, які можна використовувати для війни проти України.
Теги:
Україна
Польща
Китай
Анджей Дуда
Сі Цзиньпін
Світ про Україну
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