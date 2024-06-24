Китай готовий шукати політичне врегулювання "української кризи у власний спосіб", - Сі Цзіньпін

Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

"Сторони також обмінялися думками щодо української кризи. Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю щодо української кризи полягає в сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню", - йдеться у заяві.

Сі Цзіньпін наголосив, що наразі необхідно докласти зусиль, щоб уникнути розширення та посилення конфліктів, деескалувати ситуацію та створити умови для мирних переговорів. За його словами, це в інтересах міжнародної спільноти, в тому числі Європи.

"Китай виступає проти того, щоб деякі люди використовували звичайну торгівлю між Китаєм і Росією для відвернення конфліктів і дискредитації Китаю. Китай заохочує та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи, і сприяє побудові збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи у свій спосіб", - сказав лідер КНР.