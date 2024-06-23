Віцеканцлер Німеччини закликав Китай не постачати Росії товари, які можна використати у війні проти України
Німецький віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав Китай не обходити санкції Євросоюзу проти Росії, а саме що стосується постачання товарів подвійного значення, які можна використовувати для війни проти України
Про це пише Bloomberg.
Таку заяву Габек зробив під час візиту до Шанхаю та після переговорів з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао та міністром промисловості й технологій Цзінь Чжуанлун у Пекіні.
Німецький віцеканцлер зазначив, що Європейський союз не прийме обхід запроваджених проти Росії санкцій.
"Якщо продукція, яка використовується у військовому комплексі, більше не імпортуватиметься з Китаю, це також допоможе економічним відносинам між нашими двома країнами", - сказав Габек.
Він також наголосив, що торгівля між Китаєм та Росією минулого зросла на понад 40%, трохи більше ніж половина цього зростання припадає на енергоносії, а решта - це товари подвійного значення.
Габек додав, що на переговорах з китайськими чиновниками він порушив питання після того, як вони поскаржилися на те, що Німеччина ускладнює китайські інвестиції.
- Також напередодні Роберт Габек заявив, що підтримка Китаєм Росії зашкодила економічним відносинам між Берліном та Пекіном.
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