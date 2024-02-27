Китай виступив проти втручання у внутрішні справи країн "під виглядом дотримання прав людин"

Про це він сказав 26 лютого у відеозверненні на 55-й сесії Ради ООН з прав людини, повідомляє Xinhuanet.

"Ми виступаємо проти втручання у внутрішні справи інших країн і стримування розвитку інших країн під прикриттям прав людини. Необхідно поважати країни в їх незалежному виборі шляхів розвитку прав людини", - заявив очільник МЗС Китаю.

Він наголосив на важливості справедливості, повазі різноманітності світових цивілізацій та незалежного вибору всіх країн. Ван І також зазначив, що захист прав людини має бути заснований на толерантних та відкритих принципах співпраці, а не на насадженні власних цінностей та моделей розвитку.

Крім того, китайський міністр висловив готовність його країни сприяти більш ефективному захисту прав людини через політику модернізації та утвердження загальнолюдських цінностей.