Китай виступив проти втручання у внутрішні справи країн "під виглядом дотримання прав людин"
Міністр закордонних справ Китаю Ван І наголосив на необхідності міжнародної спільноти виступити проти втручання окремих країн у внутрішні справи інших держав під приводом захисту прав людини
Про це він сказав 26 лютого у відеозверненні на 55-й сесії Ради ООН з прав людини, повідомляє Xinhuanet.
"Ми виступаємо проти втручання у внутрішні справи інших країн і стримування розвитку інших країн під прикриттям прав людини. Необхідно поважати країни в їх незалежному виборі шляхів розвитку прав людини", - заявив очільник МЗС Китаю.
Він наголосив на важливості справедливості, повазі різноманітності світових цивілізацій та незалежного вибору всіх країн. Ван І також зазначив, що захист прав людини має бути заснований на толерантних та відкритих принципах співпраці, а не на насадженні власних цінностей та моделей розвитку.
Крім того, китайський міністр висловив готовність його країни сприяти більш ефективному захисту прав людини через політику модернізації та утвердження загальнолюдських цінностей.
- Китайська Народна Республіка 25 лютого провела патрулювання у водах поблизу Кіньменю. Ці острови входять до Тайваню.
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