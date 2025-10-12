Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство торгівлі Китаю назвало свої нещодавні контрзаходи "вимушеними оборонними діями" у відповідь на погрози з боку Трампа ввести 100-відсоткове мито на китайські товари і попередило, що Пекін вживатиме додаткових заходів для захисту своїх інтересів, якщо Вашингтон не змінить підхід.

"Постійні погрози митами не допоможуть нормалізувати відносини з Китаєм, — заявило міністерство торгівлі. — Китай закликає США якомога швидше виправити свою неправильну практику".

Пекін також пояснив, що його нові експортні обмеження, а саме введення портових зборів для американських суден, розслідування проти Qualcomm Inc. та оголосив про масштабні нові обмеження на експорт рідкоземельних елементів та інших критично важливих матеріалів, не є забороною, а спрямовані на забезпечення національної безпеки та стабільності глобальних ланцюгів постачання. Китай заявив, що заздалегідь оцінив можливі наслідки цих рішень і готовий продовжувати діалог із партнерами для підтримки міжнародної економічної стабільності.