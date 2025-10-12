Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди
Пекін просить Вашингтоне не вдаватися до погроз новими митами й натомість продовжити переговори для врегулювання торговельних суперечок
Про це повідомляє Bloomberg.
Міністерство торгівлі Китаю назвало свої нещодавні контрзаходи "вимушеними оборонними діями" у відповідь на погрози з боку Трампа ввести 100-відсоткове мито на китайські товари і попередило, що Пекін вживатиме додаткових заходів для захисту своїх інтересів, якщо Вашингтон не змінить підхід.
"Постійні погрози митами не допоможуть нормалізувати відносини з Китаєм, — заявило міністерство торгівлі. — Китай закликає США якомога швидше виправити свою неправильну практику".
Пекін також пояснив, що його нові експортні обмеження, а саме введення портових зборів для американських суден, розслідування проти Qualcomm Inc. та оголосив про масштабні нові обмеження на експорт рідкоземельних елементів та інших критично важливих матеріалів, не є забороною, а спрямовані на забезпечення національної безпеки та стабільності глобальних ланцюгів постачання. Китай заявив, що заздалегідь оцінив можливі наслідки цих рішень і готовий продовжувати діалог із партнерами для підтримки міжнародної економічної стабільності.
- 11 жовтня Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів у розмірі 100% проти Китаю та встановлення експортного контролю на критично важливе програмне забезпечення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе