Китай збільшив експорт сировини для виробництва боєприпасів після повномасштабного нападу РФ на Україну, - ЗМІ

Про це пише NHK.

Видання проаналізувало інформацію, опубліковану митними органами КНР за 2015 рік. Журналісти виявили, що з 2015 по 2021 рік експорту нітроцелюлози в Росію практично не було. Натомість поставки сировини збільшились з травня 2022 року.

"У 2022 році Китай експортував до Росії трохи більше ніж 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі і перевищив 1300 тонн. З січня по березень поточного року було експортовано близько 110 тонн", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Пекін також експортує нітроцелюлозу в інші країни, зокрема у Францію та США. Проте Штати переймаються тим, що КНР здійснює поставки товарів подвійного призначення Москві.