Китай збільшив експорт сировини для виробництва боєприпасів після повномасштабного нападу РФ на Україну, - ЗМІ
Пекін різко збільшив постачання до Росії нітроцелюлози - матеріалу подвійного призначення, який можна використовувати у виробництві боєприпасів. Збільшення такого експорту почалось після повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це пише NHK.
Видання проаналізувало інформацію, опубліковану митними органами КНР за 2015 рік. Журналісти виявили, що з 2015 по 2021 рік експорту нітроцелюлози в Росію практично не було. Натомість поставки сировини збільшились з травня 2022 року.
"У 2022 році Китай експортував до Росії трохи більше ніж 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі і перевищив 1300 тонн. З січня по березень поточного року було експортовано близько 110 тонн", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Пекін також експортує нітроцелюлозу в інші країни, зокрема у Францію та США. Проте Штати переймаються тим, що КНР здійснює поставки товарів подвійного призначення Москві.
- 13 квітня повідомлялось, що Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, своєю чергою, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для війни проти України.
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