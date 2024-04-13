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Війна з Росією: хроніка
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Китай масово постачає РФ невійськові товари, які Москва використовує для виробництва зброї, - АР

13 квітня, 2024 субота
05:36
Війна з Росією росія - китай

Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, своєю чергою, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для війни проти України

Про це повідомляє AP.

Двоє високопоставлених чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена сказали агентству, що в 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю. Росія використовувала цю продукцію для виробництва ракет, танків і літаків. Майже 70% імпорту в РФ верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів в останньому кварталі 2023 року припадає на Китай.

Китайські та російські компанії також працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів у Росії, і китайські компанії, ймовірно, постачають Росії нітроцелюлозу, яка використовується у виробництві боєприпасів, заявили чиновники.

Китайські компанії Wuhan Global Sensor Technology Co., Wuhan Tongsheng Technology Co. Ltd. і Hikvision постачають оптичні компоненти для використання в російських танках і бронетехніці.

Чиновники заявили, що Росія отримала виготовлену китайськими компаніями iRay Technology і Північнокитайським науково-дослідним інститутом електрооптики військову оптику для використання в танках і бронетехніці. Також Китай надав Росії двигуни БПЛА і турбореактивні двигуни для крилатих ракет.

Згідно з даними російської митниці, які проаналізувала організація Free Russia Foundation, російський імпорт напівпровідників з Китаю підскочив з 200 мільйонів доларів у 2021 році до понад 500 мільйонів доларів у 2022 році.

Пекін також працює з Росією над вдосконаленням своїх супутникових та інших можливостей космічного базування для використання в Україні. Це, за словами офіційних осіб, у довгостроковій перспективі може збільшити загрозу, яку Росія становить для Європи. Чиновники, посилаючись на дані розвідки, заявили, що США також визначили, що Китай надає Росії супутникові зображення для її війни проти України.

Офіційні особи США обговорили висновки, оскільки очікується, що держсекретар Ентоні Блінкен цього місяця відвідає Китай для переговорів.

  • Напередодні Китай у відповідь на тиск США заявив, що має право на співпрацю з Росією.
Теги:
Росія
Китай
зброя
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