Китай у відповідь на тиск США заявив, що має право на співпрацю з Росією
Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Російською Федерацією
Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє пресслужба міністерства.
"Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю. Така співпраця не повинна піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженню. Китай не сприйматиме звинувачень і тиску", - сказала вона.
Нін додала, що в питанні України, Китай "завжди займав об'єктивну та справедливу позицію" і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.
"Якщо певні країни справді піклуються про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи в Україні" (так влада Китаю називає війну, - ред.), вони повинні задуматись, які дії викликали її та зробити щось, що допоможе встановленню миру, а не перекладати провину на Китай", - зазначила речниця зовнішньополітичного відомства.
- У березні американська розвідка заявила, що Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ.
- 6 квітня глава мінфіну США Джанет Єллен попередила Китай про "значні наслідки" для країни, якщо компанії підтримуватимуть РФ у війні проти України. Це стало одним з найбільш жорстких попереджень.
- У вівторок, 9 квітня, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у Пекіні провів переговори з Сі Цзіньпінем та своїм китайським колегою Ван Ї.
- 10 квітня у Білому домі заявили, що не мають доказів, що Китай прямо надає військову допомогу Росії.
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