Китай у відповідь на тиск США заявив, що має право на співпрацю з Росією

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє пресслужба міністерства.

"Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю. Така співпраця не повинна піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженню. Китай не сприйматиме звинувачень і тиску", - сказала вона.

Нін додала, що в питанні України, Китай "завжди займав об'єктивну та справедливу позицію" і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.

"Якщо певні країни справді піклуються про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи в Україні" (так влада Китаю називає війну, - ред.), вони повинні задуматись, які дії викликали її та зробити щось, що допоможе встановленню миру, а не перекладати провину на Китай", - зазначила речниця зовнішньополітичного відомства.