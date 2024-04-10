"Ми не бачили жодних доказів": США не можуть підтвердити пряму військову підтримку РФ з боку Китаю
У Білому домі заявили, що не мають доказів, що Китай прямо надає військову допомогу Росії
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.
"Ми не бачили жодних доказів того, що вони (Китай - ред.) надають пряму військову допомогу Росії",- зазначив він.
Проте Салліван вкотре висловив занепокоєння щодо зусиль китайської сторони, які посилюють оборонно-промислову базу РФ.
- У березні американська розвідка заявила, що Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ.
- 6 квітня глава мінфіну США Джанет Єллен попередила Китай про "значні наслідки" для країни, якщо компанії підтримуватимуть РФ у війні проти України. Це стало одним з найбільш жорстких попереджень.
- У вівторок, 9 квітня, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у Пекіні провів переговори з Сі Цзіньпінем та своїм китайським колегою Ван Ї.
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