"Ми не бачили жодних доказів": США не можуть підтвердити пряму військову підтримку РФ з боку Китаю

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

"Ми не бачили жодних доказів того, що вони (Китай - ред.) надають пряму військову допомогу Росії",- зазначив він.

Проте Салліван вкотре висловив занепокоєння щодо зусиль китайської сторони, які посилюють оборонно-промислову базу РФ.