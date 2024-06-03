Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської МІ-6

Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської МІ-6

3 червня, 2024 понедiлок
08:20
Світ шпигун

У понеділок, 3 червня, Китай звинуватив Велику Британію у вербуванні подружньої пари, що працювала на китайський центральний уряд, для шпигунства на користь своєї розвідувальної служби МІ-6

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Згідно із заявою міністерства державної безпеки Китаю, китайське цивільне шпигунське агентство розкрило "велику справу про шпигунство" за участю МІ-6, в якій воно виявило двох важливих "кротів", "закладених британською стороною в наших рядах".

Зазначається, що імовірний шпигун, ідентифікований за прізвищем Ванг, працював на посаді "з доступом до ключової конфіденційної інформації" в центральному державному органі.

За інформацією МДБ, у 2015 році, коли підозрюваний вступав до університету у Великій Британії за програмою обміну, його заявка на навчання була "швидко схвалена", оскільки МІ-6 цінувала його доступ до інформації.

Протягом усього перебування у Великій Британії Ванга нібито запрошували на обіди та екскурсії, організовані МІ-6, щоб зрозуміти його "слабкі сторони характеру та особисті інтереси", після чого його запросили на роботу консультантом на неповний робочий день з високою зарплатнею.

"Британська сторона почала з відкритих дослідницьких проектів і поступово перейшла до основних внутрішніх питань наших центральних державних органів, виплачуючи йому гонорар, що значно перевищував звичайні консультаційні ставки. Хоча Ванг дещо насторожено ставився до цього, він продовжував надавати так звані «консалтингові» послуги британській стороні, спокусившись на великі суми грошей", - йдеться в заяві МДБ.

Згодом, як стверджують у відомстві, агенти МІ-6 запропонували Вангу працювати на британський уряд, пообіцявши вищу грошову винагороду і гарантії безпеки.

Згідно із заявою, Ванг нібито погодився на ці умови та пройшов шпигунську підготовку, після чого йому було наказано повернутися до Китаю для збору розвідувальної інформації.

Окрім цього, за інформацією МДБ, співробітники МІ-6 наполегливо переконували Ванга залучити до шпигунства його дружину, співробітницю "ключового" урядового відомства Китаю, пропонуючи подвоїти суму винагороди. Ванг і його дружина, на прізвище Чжоу, врешті погодилися.

За даними міністерства, справа перебуває на стадії подальшого розслідування.

  • У вівторок, 14 травня, Велика Британія викликала посла Китаю для бесіди після того, як трьом громадянам КНР було висунуто звинувачення у наданні допомоги спецслужбам Гонконгу.

Теги:
Китай
політика
Шпигунський скандал
Велика Британiя
Читайте також:
електроенергія, шахеди
2 червня, 2024 неділя
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 2 червня
Глен Грант
1 червня, 2024 субота
Ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях, - британський полковник Грант
нафта
1 червня, 2024 субота
Через удари українських дронів імпорт нафти з Індії до РФ зріс до 10-місячного максимуму
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.82
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
09:11
Лісова пожежа на Харківщині
На Харківщині палають понад 4 тис. га лісів через російські обстріли
08:49
Оновлено
єврейська громада україни
Дві ізраїльські партії погрожують вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
08:38
Інтерв’ю
Олександр Харченко
Як Банкова впливає на Укрінформ. Коментар Олександра Харченка
08:31
На фото: система ППО
ППО і дозвіл бити по Росії дозволять Україні захистити Харків, - ISW
08:10
У Мексиці відбулися вибори: вперше країну може очолити жінка
08:00
OPINION
Валерій Пекар
Що таке перемога?
07:29
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила в Україні 14 танків, 47 артсистем і понад 1200 військових
07:24
війна з росією Харківщина Олег Синєгубов
Окупанти вночі масовано обстріляли бази відпочинку на Харківщині: є загиблий і постраждалі
07:22
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Понад 14 тис. українців у 124 країнах світу оновили свої військові дані через Резерв+
07:17
Португалія
У Португалії на авіашоу зіткнулися два літаки: загинув пілот
06:55
родина дивиться кіно, телевізор
У Литві продовжили заборону на мовлення російських і білоруських телеканалів на невизначений термін
06:48
Чехія Україна
У Чехії запустили пілотний проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
06:32
Оновлено
Володимир Зеленський і Фердинанд Маркос-молодший
Зеленський прибув у Манілу і зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Деталі
06:30
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто заявив, що Угорщина не визначилась з участю у Саміті миру у Швейцарії
05:43
Дональд Трамп
Трамп відкрив акаунт у TikTok і за перші години отримав мільйони підписників
00:58
Шольц путін
Москві має бути зрозуміло, що ми захищатимемо кожен квадратний дюйм території НАТО, - Шольц
00:32
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує завод з виробництва військової техніки
У КНДР заявили, що тимчасово припинять запуск сміття на територію Південної Кореї
00:05
Анатолій Толок
На 85 році життя помер народний артист України Анатолій Толок
2024, неділя
2 червня
23:43
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони 5 разів дали жорстку відсіч окупантам у районі Кринків: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
23:21
ЗРК Patriot
Україна може збивати німецькими Patriot ворожу авіацію над територією РФ, - генерал-майор Фройдіг
22:50
Затриманий у Польщі за підпали білорус Степан Костюченко
Хто виявився серед паліїв, задіяних ГРУ у Польщі: з'явилися подробиці
22:47
Українська електроенергія пішла в Європу
Ситуація в енергосистемі наступного тижня буде ще складнішою, - голова Укренерго Кудрицький
22:33
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У мережі ширять відео, на якому окупанти знущаються з полонених із ЗСУ: Лубінець відреагував
22:28
Ельвіра Набіуліна
Очільниця центробанку РФ Набіуліна посилила охорону й практично живе на робочому місці, де у неї є перукарня та хімчистка, - The Economist
22:20
Ексклюзив
Сектор Гази
Що буде, якщо мирний план Байдена щодо Гази не спрацює. Пояснення Якубовича
22:18
жінки ЗСУ
Комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко: усі жінки з 18 років теж мають бути військовозобов'язаними, воювати треба з 23 років
21:46
Оновлено
світло
В яких областях України 3 червня протягом доби діятимуть графіки відключення світла
21:43
Ексклюзив
Ціни на комунальні послуги
Тарифи треба було підіймати ще у 2020 році, - експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Гончар
21:42
відкриття рекрутингового центру у Львові
Створити міжнародну мережу рекрутингу російських емігрантів до ЗСУ: яка пропозиція пролунала на форумі у Львові
21:32
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія не братиме участь у Саміті миру у Швейцарії: ЗМІ назвали причину
21:18
ЗРК Patriot
У Румунії обговорюють ідею передачі Україні системи Patriot
21:04
командир 58 армії рф Іван Попов
Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
20:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 червня: в обмінниках долар вищий за 41 грн
20:36
Ілюстративне фото
У Стамбулі обвалився житловий будинок: під завалами опинилися люди, є жертви
20:19
вуличне освітлення
На Київщині понад 8,3 тис. споживачів залишилися без світла через негоду
20:19
Огляд
ураження нафтобази в порту Кавказ
Пожежа на НПЗ Лукойлу в Комі, масштабне загоряння у Москві й бавовна у тимчасово окупованих Криму та Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:10
Ексклюзив
ізраїль танк
Порозуміння між Ізраїлем та Палестиною зараз не на часі, - експерт-міжнародник Данилов
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Наступні?
19:16
У підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами
"Французькі солдати з України": у підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами
19:14
Інтерв’ю
повернення українських військовополонених
Цей бій продовжується, і це наш бій: правозахисниця Романцова та журналістка Климик про пошуки, обміни військових та цивільних, які потрапили у полон РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV