Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської МІ-6

Про це повідомляє CNN.

Згідно із заявою міністерства державної безпеки Китаю, китайське цивільне шпигунське агентство розкрило "велику справу про шпигунство" за участю МІ-6, в якій воно виявило двох важливих "кротів", "закладених британською стороною в наших рядах".

Зазначається, що імовірний шпигун, ідентифікований за прізвищем Ванг, працював на посаді "з доступом до ключової конфіденційної інформації" в центральному державному органі.

За інформацією МДБ, у 2015 році, коли підозрюваний вступав до університету у Великій Британії за програмою обміну, його заявка на навчання була "швидко схвалена", оскільки МІ-6 цінувала його доступ до інформації.

Протягом усього перебування у Великій Британії Ванга нібито запрошували на обіди та екскурсії, організовані МІ-6, щоб зрозуміти його "слабкі сторони характеру та особисті інтереси", після чого його запросили на роботу консультантом на неповний робочий день з високою зарплатнею.

"Британська сторона почала з відкритих дослідницьких проектів і поступово перейшла до основних внутрішніх питань наших центральних державних органів, виплачуючи йому гонорар, що значно перевищував звичайні консультаційні ставки. Хоча Ванг дещо насторожено ставився до цього, він продовжував надавати так звані «консалтингові» послуги британській стороні, спокусившись на великі суми грошей", - йдеться в заяві МДБ.

Згодом, як стверджують у відомстві, агенти МІ-6 запропонували Вангу працювати на британський уряд, пообіцявши вищу грошову винагороду і гарантії безпеки.

Згідно із заявою, Ванг нібито погодився на ці умови та пройшов шпигунську підготовку, після чого йому було наказано повернутися до Китаю для збору розвідувальної інформації.

Окрім цього, за інформацією МДБ, співробітники МІ-6 наполегливо переконували Ванга залучити до шпигунства його дружину, співробітницю "ключового" урядового відомства Китаю, пропонуючи подвоїти суму винагороди. Ванг і його дружина, на прізвище Чжоу, врешті погодилися.

За даними міністерства, справа перебуває на стадії подальшого розслідування.