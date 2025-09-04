Китайська соцмережа піддала цензурі пошук "150 років" після розмови Путіна, Сі й Кіма

Про це пише The Washington Post.

У відомій соціальній мережі в Китаї Weibo піддали цензури пошуки "150 років". Водночас кількість дописів на тему тривалості життя до 150 років зросла й на інших платформах Пекіна в середу та четвер, 3 і 4 вересня, – після оприлюднення деталей діалогу Сі, Путіна й Кім Чен Ина.

Водночас одна компанія використовувала таку популярність тематики для просування своїх медичних послуг.