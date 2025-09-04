Китайська соцмережа піддала цензурі пошук "150 років" після розмови Путіна, Сі й Кіма
У Китаї соцмережа Weibo зацензурувала пошук запиту про життя "150 років" після оприлюднення діалогу лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента КНДР Кім Чен Ина та російського диктатора Володимира Путіна
Про це пише The Washington Post.
У відомій соціальній мережі в Китаї Weibo піддали цензури пошуки "150 років". Водночас кількість дописів на тему тривалості життя до 150 років зросла й на інших платформах Пекіна в середу та четвер, 3 і 4 вересня, – після оприлюднення деталей діалогу Сі, Путіна й Кім Чен Ина.
Водночас одна компанія використовувала таку популярність тематики для просування своїх медичних послуг.
- 3 вересня під час військового параду в Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та голова КНДР Кім Чен Ин обговорювали перспективи збільшення тривалості життя. За словами Сі, очікується, що цього століття люди житимуть до 150 років.
