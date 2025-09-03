"Людські органи можна постійно пересаджувати, й тоді довше живеш": Bloomberg оприлюднив деталі діалогу Сі, Путіна та Кіма, що випадково потрапив у етер
Під час військового параду в Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та голова КНДР Кім Чен Ин обговорювали перспективи збільшення тривалості життя
Про це повідомляє Bloomberg.
Під час військового параду в Пекіні, у момент, коли мікрофон був увімкнений, Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин розмовляли про ймовірність продовження людського життя. Зазначається, що їхню приватну бесіду транслювали в прямому етері.
"Біотехнології постійно розвиваються… людські органи можна постійно пересаджувати, й тоді довше живеш — молодшим себе відчуваєш, а, можливо, й досягнути безсмертя", - передав слова Путіна перекладач.
За словами Сі, очікується, що цього століття люди житимуть до 150 років.
У виданні додали, що поруч стояв Кім Чен Ин і посміхався, хоча невідомо, чи він усвідомлював зміст розмови. Аудіо перекладу припинилося, коли почали демонструвати загальні плани Площі Тяньаньмень.
Пізніше під час пресконференції Путін підтвердив, що розмова стосувалася майбутнього медицини, і зазначив, що такі досягнення, як пересадка органів, дозволяють прогнозувати серйозне зростання тривалості життя
- 2 вересня Сі Цзіньпін провів зустріч із Володимиром Путіним у Пекіні і заявив, що обом державам слід активніше працювати над узгодженням своїх інтересів.
- Біла Церква
