"Людські органи можна постійно пересаджувати, й тоді довше живеш": Bloomberg оприлюднив деталі діалогу Сі, Путіна та Кіма, що випадково потрапив у етер

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час військового параду в Пекіні, у момент, коли мікрофон був увімкнений, Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин розмовляли про ймовірність продовження людського життя. Зазначається, що їхню приватну бесіду транслювали в прямому етері.

"Біотехнології постійно розвиваються… людські органи можна постійно пересаджувати, й тоді довше живеш — молодшим себе відчуваєш, а, можливо, й досягнути безсмертя", - передав слова Путіна перекладач.

За словами Сі, очікується, що цього століття люди житимуть до 150 років.

У виданні додали, що поруч стояв Кім Чен Ин і посміхався, хоча невідомо, чи він усвідомлював зміст розмови. Аудіо перекладу припинилося, коли почали демонструвати загальні плани Площі Тяньаньмень.

Пізніше під час пресконференції Путін підтвердив, що розмова стосувалася майбутнього медицини, і зазначив, що такі досягнення, як пересадка органів, дозволяють прогнозувати серйозне зростання тривалості життя