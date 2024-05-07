Китайські хакери зламали сайт міністерства оборони Великої Британії, - Sky News
6 травня китайські хакери здійснили кібератаку на міністерство оборони Великої Британії. Повідомляють про масовий витік даних
Про це повідомляє Sky News.
В уряді Британії не називають країну, яка стоїть за кібератакою, але Sky News зазначає, що це Китай.
Китай звинувачують у кількох спробах злому даних співробітників Міноборони та обслуговуючого персоналу.
Зазначається, що кібератака була здійснена на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам. Розкрито переважно імена та банківські реквізити. Система підрядника не пов’язана з основними комп’ютерними системами міністерства оборони була виведена з ладу. Розпочато перевірку.
У Міноборони сподіваються, що обслуговуючому персоналу не доведеться турбуватися про свою безпеку. Завтра їм нададуть консультацію та підтримку.
Міністерство оборони швидко працювало протягом останніх 72 годин, щоб зрозуміти масштаб злому після його виявлення в останні дні.
Видання пише, що це може викликати питання про те, чи захочуть інші країни, які мають складні відносини з Китаєм, ділитися конфіденційними розвідданими з Великою Британією.
- 3 травня у міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що мають чіткі докази того, що Росія стояла за кібератаками на посадовців Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца.
- Польща заявила, що вона теж була "серед цілей" підконтрольної Росії хакерської групи, яка атакувала Німеччину і Чехію.
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