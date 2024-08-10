Китайські військові кораблі вперше за 5 років пройшли через води Британії на шляху до Росії

Про це повідомляє SkyNews, посилаючись на заяву королівського військово-морського флоту.

"Британський фрегат Richmond пильно стежив за оперативною групою ВМС Китаю, яка двічі за три тижні проходила повз Британію, прямуючи до Росії й назад", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через британські води пройшли китайське судно Jiaozuo водотоннажністю 7500 тонн і корабель забезпечення Honghu водотоннажністю 23 400 тонн.

Французький військовий корабель і патрульне судно бельгійських ВМС також брали участь у спостереженні за китайськими кораблями.

"Підтримуючи постійну присутність, Королівські ВМС демонструють нашу відданість альянсу НАТО й підтримці морської безпеки, яка має вирішальне значення для наших національних інтересів", - заявив капітан корабля Richmond Річард Кемп.

Зазначається, що два китайські кораблі спочатку пройшли через води Британії на шляху до Санкт-Петербурга для участі в щорічному заході до дня російського флоту наприкінці липня. Потім вони повернулися назад через кілька тижнів.

Як пише видання, кораблі КНР нечасто проходять через британські води під пильним наглядом флоту Британії. Востаннє подібне було у 2019 році, коли китайські судна здійснили такий транзит для участі в подібному російському заході.