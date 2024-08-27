КНДР могла надати Росії понад 6 млн артснарядів із 2022 року, - південнокорейська розвідка
Північна Корея з середини 2022 року надіслала Росії понад 13 тис. контейнерів, у яких могли бути понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів
Про це заявив представник правлячої Партії народної влади Південної Кореї Кан Де Сіку з посиланням на розвідку, передає Yonhap.
Згідно з даними південнокорейської розвідки, із середини 2022 року КНДР через свій східний порт Наджін поставляла вантажі РФ, котрі могли вмістити понад 6 млн 152-міліметрових артснарядів.
Водночас військові стверджують, що існують ознаки передачі Пхеньяном зброї Москві з початку повномасштабної війни в Україні.
"Щоб підготуватися до тривалої війни в Україні, Росія перейшла до формалізації Північної Кореї як бази постачання зброї та боєприпасів", - пояснюють у розвідці.
Видання додає, що озвучена статистика у 13 тис. контейнерів є у два рази більшою за дані лютого цього року: тоді міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР відправила РФ близько 6,7 тис. контейнерів.
Водночас у розвідці Сеула підкреслили, США і Південна Корея відстежують можливість відправлення ракет КНДР до РФ.
- 12 березня повідомляли, що російське вантажне судно Lady R повернулося у північнокорейський порт Расон, звідки відбуваються постачання зброї із КНДР у РФ. Це, ймовірно, сигналізує про відновлення морської операції після місячної паузи.
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