Росія відновила поставки зброї з КНДР морем, - NK Pro
Російське вантажне судно Lady R повернулося у північнокорейський порт Расон, звідки відбуваються постачання зброї із КНДР у РФ. Це, ймовірно, сигналізує про відновлення морської операції після місячної паузи
Про це інформує південнокорейське видання NK Pro.
Супутникові знімки вказують, що до корабля привозять контейнери, в яких може міститися зброя для війни проти України. Російські кораблі, що беруть участь у морських перевезеннях північнокорейських боєприпасів і зброї до РФ, не пришвартовувалися в цьому порту з 12 лютого.
Судно Lady R двічі доставляло вантажі з Північної Кореї до Росії в жовтні 2023 року і один раз в лютому 2024 року.
Об’єкти знову почали з’являтися на північнокорейському пірсі між 8 і 9 березня та більше до 10 березня, що вказує на те, що контейнери прибувають потягами з Північної Кореї для підготовки до відправлення.
Аналіз NK Pro показує, що Lady R забрала контейнери в російському східному порту 8 лютого, перш ніж кинути якір у водах на схід від Владивостока приблизно 10 лютого.
Він залишався там тижнями, але зник з місця між 7 і 9 березня, незадовго до прибуття в Расон. Його палуба, здається, була повна контейнерів зі зброєю протягом усього часу, коли він стояв там на якорі.
- Нагадаємо, на початку березня розслідування показало, що постачання зброї морським транспортом з Північної Кореї до Росії поки припинилося через затримки у виробництві, логістиці або інші проблеми.
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