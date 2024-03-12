Росія відновила поставки зброї з КНДР морем, - NK Pro

Про це інформує південнокорейське видання NK Pro.

Супутникові знімки вказують, що до корабля привозять контейнери, в яких може міститися зброя для війни проти України. Російські кораблі, що беруть участь у морських перевезеннях північнокорейських боєприпасів і зброї до РФ, не пришвартовувалися в цьому порту з 12 лютого.

Судно Lady R двічі доставляло вантажі з Північної Кореї до Росії в жовтні 2023 року і один раз в лютому 2024 року.

Об’єкти знову почали з’являтися на північнокорейському пірсі між 8 і 9 березня та більше до 10 березня, що вказує на те, що контейнери прибувають потягами з Північної Кореї для підготовки до відправлення.

Аналіз NK Pro показує, що Lady R забрала контейнери в російському східному порту 8 лютого, перш ніж кинути якір у водах на схід від Владивостока приблизно 10 лютого.

Він залишався там тижнями, але зник з місця між 7 і 9 березня, незадовго до прибуття в Расон. Його палуба, здається, була повна контейнерів зі зброєю протягом усього часу, коли він стояв там на якорі.