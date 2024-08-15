КНДР планує у грудні відкрити кордони для іноземних туристів
Північна Корея планує відновити міжнародний туризм у країні в грудні 2024 року. Це почнеться з північно-східного міста Самджійон
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що цей крок свідчить про готовність Північної Кореї приймати великі групи іноземних туристів після 4 років суворих карантинних заходів.
"Ми отримали підтвердження від нашого місцевого партнера, що туризм до Самджійона та, ймовірно, до решти країни офіційно відновиться в грудні 2024 року", - повідомила пекінська компанія Koryo Tours.
Очікується, що це дозволить побачити новий "соціалістичний утопічний" проєкт в Самджіоні, де побудовані нові апартаменти, готелі, лижний курорт, а також культурні та медичні заклади.
- Економіка Північної Кореї відновилася завдяки поставкам зброї Росії, які забезпечують та підтримують режим Кім Чен Ина, який посилює погрози проти США та Південної Кореї.
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