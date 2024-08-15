КНДР планує у грудні відкрити кордони для іноземних туристів

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що цей крок свідчить про готовність Північної Кореї приймати великі групи іноземних туристів після 4 років суворих карантинних заходів.

"Ми отримали підтвердження від нашого місцевого партнера, що туризм до Самджійона та, ймовірно, до решти країни офіційно відновиться в грудні 2024 року", - повідомила пекінська компанія Koryo Tours.

Очікується, що це дозволить побачити новий "соціалістичний утопічний" проєкт в Самджіоні, де побудовані нові апартаменти, готелі, лижний курорт, а також культурні та медичні заклади.