У 2023 році ВВП Північної Кореї зріс на 3,1% за рік завдяки поставкам зброї Росії

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Банку Південної Кореї.

Зазначається, що у 2023 році валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% порівняно з 2022 роком, поклавши край трирічній смузі скорочень і зафіксувавши найбільше зростання з 2016 року. У 2016 році економіка КНДР зростала на 3,9%.

Важка та хімічна промисловість очолила економічне зростання КНДР. Хоча у звіті банку не повідомляється, чи займаються ці галузі виробництвом зброї, відзначається збільшення виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель та алюміній.

І Москва, і Пхеньян заперечують звинувачення у передачі мільйонів боєприпасів і десятків балістичних ракет російській армії, попри докази.

У відповідь Північна Корея отримала матеріали для своєї економіки та основні продукти харчування з Росії, які допомогли Кім Чен Ину стабілізувати ціни та, ймовірно, підвищити виробництво.