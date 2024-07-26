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Головна Економіка У 2023 році ВВП Північної Кореї зріс на 3,1% за рік завдяки поставкам зброї Росії

У 2023 році ВВП Північної Кореї зріс на 3,1% за рік завдяки поставкам зброї Росії

Ксенія Золотова
26 липня, 2024 п'ятниця
12:13
Економіка Росія з КНДР

Економіка Північної Кореї відновилася завдяки поставкам зброї Росії, які забезпечують та підтримують режим Кім Чен Ина, який посилює погрози проти США та Південної Кореї

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Банку Південної Кореї.

Зазначається, що у 2023 році валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% порівняно з 2022 роком, поклавши край трирічній смузі скорочень і зафіксувавши найбільше зростання з 2016 року. У 2016 році економіка КНДР зростала на 3,9%.

Важка та хімічна промисловість очолила економічне зростання КНДР. Хоча у звіті банку не повідомляється, чи займаються ці галузі виробництвом зброї, відзначається збільшення виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель та алюміній.

І Москва, і Пхеньян заперечують звинувачення у передачі мільйонів боєприпасів і десятків балістичних ракет російській армії, попри докази.

У відповідь Північна Корея отримала матеріали для своєї економіки та основні продукти харчування з Росії, які допомогли Кім Чен Ину стабілізувати ціни та, ймовірно, підвищити виробництво.

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі цілком впевнені у тому, що Північна Корея надає значну військову підтримку Росії у війні проти України.
Теги:
Світ
Росія
КНДР
зброя
російська армія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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