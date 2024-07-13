Столтенберг: у НАТО немає сумнівів, що КНДР надає значну військову підтримку Росії

Про це він сказав в інтерв’ю Kyodo News.

Відповідаючи на питання про роль Північної Кореї у війні в Україні, Столтенберг сказав, що "немає сумнівів", що КНДР надає "значну військову підтримку" Росії.

Він додав, що Альянс занепокоєний можливою взаємною підтримкою між Москвою та Пхеньяном, де Росія може надати технічну допомогу Північній Кореї у розвитку програм розробки зброї або постачанням певних видів озброєння.

Також генсек підкреслив, що країни-члени НАТО глибоко стурбовані можливою підтримкою Росією ракетної та ядерної програм Північної Кореї в обмін на отримання зброї.

Цитуючи часто вживану фразу прем'єра Японії Фуміо Кісіди про те, що "те, що відбувається в Україні сьогодні, завтра може статися в Азії", він сказав: "В інтересах усіх нас не допустити перемоги Путіна в Україні".

Столтенберг підкреслив, що партнерство з Японією стало ще важливішим, особливо враховуючи те, що такий взаємозв’язок "був оголений" війною в Україні, "де Китай, Північна Корея, Іран дозволяють жорстоку загарбницьку війну Росії".