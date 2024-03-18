КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря під час візиту Блінкена до Сеула
У понеділок, 18 березня, південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея здійснила запуск трьох балістичних ракет у напрямку Японського моря під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Сеула
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
"Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск, але не надав подальших подробиць. Це вже другий запуск балістичної ракети Північної Кореї в цьому році з моменту першого запуску 14 січня", - йдеться у повідомленні.
Запуск Північною Кореєю кількох балістичних ракет збігся у часі з візитом до Сеула держсекретаря США Ентоні Блінкена на Саміт за демократію, передає Bloomberg.
Згідно з заявою міністерства оборони в Токіо, Північна Корея запустила три балістичні ракети в напрямку вод біля свого східного узбережжя, які досягли максимальної висоти близько 50 кілометрів і пролетіли близько 350 кілометрів, щоб впасти за межами виключної економічної зони Японії.
США, Південна Корея і Японія засудили випробування Північною Кореєю балістичних ракет, назвавши їх загрозою регіональній безпеці та порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
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Південнокорейські та американські військові провели спільні навчання під назвою "Щит свободи" з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї.
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