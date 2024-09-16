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Коктейль із сонячного спалаху, викиду корональної маси та корональної діри: науковці попередили про сильну геомагнітну бурю

Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
13:52
Світ

За прогнозами Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 16 вересня на Землі ймовірна геомагнітна буря G3 - рівень, що класифікується як "сильний"

Зміст

Про це повідомляє Science Alert.

Учені зазначили, що комбінація цих трьох сонячних явищ - сонячного спалаху класу X, викиду корональної маси та корональної діри - може спричинити полярні сяйва в Північній півкулі.

Спалах класу X, що стався на Сонці 14 вересня, досягнув дуже високої магнітуди - X4,5. Науковці зауважили, що спалахи класу X - це найпотужніші спалахи, які може спричинити Сонце.

Водночас, активна область сонячної плями, відповідальна за спалах, викинула корональний викид маси, або CME. 

За словами науковців, це вже доволі потужне явище, однак воно стає ще потужнішим. Паралельно на Сонці утворилася корональна діра - велика область, де магнітні поля слабкі, що дозволяє сонячному вітру вириватися з більшою силою. Це дало поштовх виверженню CME.

Всі ці сонячні явища загрожують Землі, спричиняючи низку ефектів. Першим був радіоперешкоди, що виникли вже 14 вересня, оскільки випромінювання від спалаху досягає Землі зі швидкістю світла.

Пізніше, коли сонячні частинки CME досягнули Землі, вони взаємодіяли з її магнітним полем, що призвело до прискорення заряджених частинок до вищих широт і появи полярного сяйва.

Полярне сяйво стає все частішим явищем, оскільки Сонце перебуває в найактивнішій фазі свого 11-річного циклу. 16 вересня прогнозується особливо сильне полярне сяйво, з індексом геомагнітної активності Kp 7 з 10.

Крім полярних сяйв, геомагнітна буря може викликати короткочасні перешкоди в роботі GPS, радіопередач та космічних апаратів. Однак для більшості людей ці ефекти будуть незначними.

  • Протягом вихідних, 11 та 12 травня, українці в багатьох областях нашої держави могли спостерігати рідкісне полярне сяйво. Таке явище спричинила сильна геомагнітна буря.

Теги:
Суспільство
Наука
космос
США
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