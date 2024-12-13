Колишнього тренера збірної Китаю з футболу засудили до 20 років ув'язнення, - BBC

Про це інформує BBC.

Згідно з повідомленням, Лі Ті очолював національну збірну з січня 2020 року до грудня 2021 року. У березні він визнав себе винним в отриманні хабарів на суму понад 16 мільйонів доларів. Суд встановив, що його злочини мали місце з 2015 року, коли він був асистентом тренера клубу "Хебей Чайна Форчун", до моменту його відставки.

Так, за грошову винагороду Лі формував склад національної збірної та допомагав клубам у перемогах на змаганнях. Цього року він був показаний в документальному фільмі китайського державного телеканалу, де перепросив за свої дії.

"Мені дуже шкода. Я повинен був тримати голову на землі і йти правильним шляхом, - зазначив він. - Були певні речі, які в той час були звичайною практикою у футболі".

Лі Ті, який зіграв 92 матчі за національну команду Китаю та брав участь у Чемпіонаті світу 2002 року, також зазначив, що в той час корупція в спорті була звичайною практикою.

У виданні підкреслили, що антикорупційні заходи президента Сі Цзіньпіна поширилися на спорт, банківську сферу та армію.

Крім того, цього тижня трьох колишніх чиновників Китайської футбольної асоціації (CFA) також було засуджено до тюремного ув'язнення за хабарництво. Більше десятка тренерів і гравців перебувають під слідством.