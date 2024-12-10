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Головна Футбол Гвардіола заявив про намір закінчити клубну карʼєру

Гвардіола заявив про намір закінчити клубну карʼєру

Влад Дідусь
10 грудня, 2024 вiвторок
19:56
Футбол Хосеп Гвардіола

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола запевнив, що більше не планує тренувати інший клуб

Зміст

Про це повідомляє Goal.

"Я не збираюсь тренувати будь-який інший клуб після "Манчестер Сіті". Не кажу про довгострокове майбутнє, але я не збираюсь йти, переїжджати в іншу країну і робити те саме, що зараз. Національна збірна — можливо, але це інше", - йдеться у заяві Пепа Гвардіоли.

Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. Разом з англійцями він завоював 18 трофеїв. Зокрема "містяни" 6 разів виграли АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний ЧС, 2 Кубки Англії та 4 Кубки ліги.

  • 19 листопада повідомлялось, що Гвардіола вирішив продовжити свою роботу в англійському "Манчестер Сіті".
Теги:
Новини
Спорт
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола
Прем'єр-ліга Англії
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