Гвардіола заявив про намір закінчити клубну карʼєру
Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола запевнив, що більше не планує тренувати інший клуб
Про це повідомляє Goal.
"Я не збираюсь тренувати будь-який інший клуб після "Манчестер Сіті". Не кажу про довгострокове майбутнє, але я не збираюсь йти, переїжджати в іншу країну і робити те саме, що зараз. Національна збірна — можливо, але це інше", - йдеться у заяві Пепа Гвардіоли.
Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. Разом з англійцями він завоював 18 трофеїв. Зокрема "містяни" 6 разів виграли АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний ЧС, 2 Кубки Англії та 4 Кубки ліги.
- 19 листопада повідомлялось, що Гвардіола вирішив продовжити свою роботу в англійському "Манчестер Сіті".
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