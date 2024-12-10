Гвардіола заявив про намір закінчити клубну карʼєру

Про це повідомляє Goal.

"Я не збираюсь тренувати будь-який інший клуб після "Манчестер Сіті". Не кажу про довгострокове майбутнє, але я не збираюсь йти, переїжджати в іншу країну і робити те саме, що зараз. Національна збірна — можливо, але це інше", - йдеться у заяві Пепа Гвардіоли.

Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. Разом з англійцями він завоював 18 трофеїв. Зокрема "містяни" 6 разів виграли АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний ЧС, 2 Кубки Англії та 4 Кубки ліги.