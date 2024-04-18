Командувач Сил оборони Естонії переконаний у перемозі над Росією у разі її агресії проти Таллінна

Заяву естонського командувача цитує ERR.

Херем пояснив, що Естонії не потрібно чекати прибуття НАТО, тому що Альянс вже тут.

"Сьогоднішня система така, що НАТО тут і нікуди не йде, а стає ще більшим, коли є ознаки загрози", – сказав він.

У НАТО є конкретні бойові плани з оборони Естонії, додав естонський генерал.

"Сьогодні у нас є конкретні люди, які приїжджають в Естонію, тренуються і готові дуже швидко реагувати", – зауважив Херем.

За його словами, Естонія, Фінляндія і Швеція одразу ж із перших хвилин агресії візьмуть під контроль ситуацію в Балтійському морі, а сили противника, які заходитимуть на територію Естонії, будуть зупинені піхотою або танками.

"А всіх тих, хто спробує на нас впливати з відстані в 50 або 100 кілометрів, як це відбувається сьогодні в Україні, тих ми рознесемо вщент. Ми знищимо їх не в Раквері чи Нарві, а в Івангороді, Печорах чи десь там", – сказав Херем.

Він наголосив, повністю впевнений, що Естонія переможе у військовому плані, але питання в тому, наскільки непривабливою буде ця перемога.