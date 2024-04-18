Командувач Сил оборони Естонії переконаний у перемозі над Росією у разі її агресії проти Таллінна
Командувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем переконаний, що у разі потенційного нападу Росії його країна зможе його відбити
Заяву естонського командувача цитує ERR.
Херем пояснив, що Естонії не потрібно чекати прибуття НАТО, тому що Альянс вже тут.
"Сьогоднішня система така, що НАТО тут і нікуди не йде, а стає ще більшим, коли є ознаки загрози", – сказав він.
У НАТО є конкретні бойові плани з оборони Естонії, додав естонський генерал.
"Сьогодні у нас є конкретні люди, які приїжджають в Естонію, тренуються і готові дуже швидко реагувати", – зауважив Херем.
За його словами, Естонія, Фінляндія і Швеція одразу ж із перших хвилин агресії візьмуть під контроль ситуацію в Балтійському морі, а сили противника, які заходитимуть на територію Естонії, будуть зупинені піхотою або танками.
"А всіх тих, хто спробує на нас впливати з відстані в 50 або 100 кілометрів, як це відбувається сьогодні в Україні, тих ми рознесемо вщент. Ми знищимо їх не в Раквері чи Нарві, а в Івангороді, Печорах чи десь там", – сказав Херем.
Він наголосив, повністю впевнений, що Естонія переможе у військовому плані, але питання в тому, наскільки непривабливою буде ця перемога.
- 12 квітня повідомлялось, що міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс запропонував визнати Московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні.
- Також в естонській розвідці заявили про зростання загрози країнам Балтії з боку Росії.
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